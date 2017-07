Kiihtelysvaaran kuudensilla kesämarkkinoilla lauantaina 8. heinäkuuta kuullaan sinivalkoisia lauluja Suomi 100 vuotta -teeman mukaisesti. Muusikko Jukka Kuoppamäki esiintyy kesämarkkinoilla kahteen otteeseen.

Kello 10 alkavilla markkinoilla on mahdollista tutustua myös sähköautoon ja kurkistaa näin tulevaisuuteen. Myös laajakaista-asiaa on luvassa. Lisäksi on muita esittelyjä ja erilaisia tuotteita myynnissä perinteisten maalaismarkkinoiden tavoin. Markkinapaikan läheisyydessä sijaitsevat kirkko, kirkkotapuli ja museo, joihin voi myös tutustua.

Tarjolla on myös hevoskyytiä ja pomppulinnan riemua.