Kontiolahtelainen Tiina Jormanainen voitti Tangoseniori-kilpailun

Kontiolahtelainen Tiina Jormanainen on voittanut vuoden 2017 Tangoseniori-laulukilpailun. Miehistä voittajaksi lauloi Petri Ritari Seinäjoelta.

Superfinaalissa olivat mukana myös Sirpa Myllykoski Tampereelta Heikki Rahko Paltamosta. Tangoseniori-laulukilpailun osallistui yhteensä 239 laulajaa.

Tiina Jormanainen on opiskellut pop-/jazzlaulua Joensuun konservatoriossa ja kansalaisopistossa. Hän esiintyy duona kosketinsoittajan, haitaristin tai kitaristin kanssa ympäri Pohjois-Karjalan. Jormanainen on ollut järjestämässä useana vuonna muun muassa Joulun valo -kirkkokonsertteja.

Hän voitti vuonna 2012 Kainuun tangolaulun taitokilpailun naistensarjan Kuhmossa ja julkaisi vuonna 2013 omakustanne sinkun, jossa oli muun muassa tango Kivettynyt sydän. Tänä kesänä hän julkaisee taiteilijanimellä Tiina Helinä sinkun Onnen Blues (Happy go lucky Blues).

Tangoseniori-laulukilpailu on avoin 45 vuotta täyttäneille naisille ja miehille.