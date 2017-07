Poliisi: Huvitörmän vahingot nousevat jopa yli 10 000 euroon

Joensuun Marjalassa sijaitseva Huvitörmä-tanssipaikka on joutunut vahingonteon kohteeksi kevään ja alkukesän aikana, Itä-Suomen poliisi kertoo Facebookissa.

- Huvitörmä ei tällä hetkellä ole käytössä, ja ilmeisesti rauhallisen sijaintinsa vuoksi se on osoittautunut otolliseksi vahingonteon kohteeksi. Rakennuksessa on rikottu useita ikkunoita, ja sisätiloja on sotkettu, poliisi kirjoittaa.

- Huvitörmän, kuten yleensä kaikki muutkin autiot kohteet, omistaa kuitenkin joku, jolla on vaatimuksia asiassa. Huvitörmän osalta asianomistajan mukaan vahinkojen yhteisarvo liikkuu useissa tuhansissa, jopa yli 10 000 eurossa.

Paikalla on poliisin mukaan jo pitemmän aikaa käynyt nuorisoporukkaa, joista ainakin osa on osallistunut vahingontekoihin ja osa on ollut muuten vain läsnä paikalla.

- Kyseisistä nuorista osa on rikosoikeudellisesti vastuussa teoista eli he ovat yli 15-vuotiaita, mutta mukana on ollut myös alle 15-vuotiaita, poliisi kertoo.

Poliisi muistuttaa, että vaikka alle 15-vuotiailla ei ole niin sanottua rikosoikeudellista vastuuta, vahingonkorvausvastuu heillä silti on.

Poliisi on suorittanut Huvitörmällä sekä muualla Marjalan alueella sattuneiden vahingontekojen tekopaikoilla teknistä tutkintaa ja lähettänyt useita näytteitä poliisin tekniseen laboratorioon analysoitaviksi.

Poliisi pyytää havaintoja Huvitörmän ja Marjalan alueella sattuneista vahingonteoista. Havainnot voi ilmoittaa Joensuun poliisipäivystykseen numeroon 029 541 5320.