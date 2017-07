Tohmajärven "Mr. Enduro" valittiin Keski-Karjalan seutukehittäjäksi

Keski-Karjalan Jetina ry on valinnut vuoden 2017 Keski-Karjalan seutukehittäjäksi niin sanotun Mr. Enduron eli Harri Pippurin Tohmajärveltä.

Jetina myöntää palkinnon Keski-Karjalan seudun eteen tehdystä kehittämistyöstä.

Valintatiedotteen mukaan Pippuri on hyväntuulinen ja aktiivinen endurotoiminnan sanansaattaja ja palkitun Tohmajärven Enduroseuran perustajajäsen.

- Harri on luonteeltaan positiivinen työmyyrä, innostaja ja yhteishengen luoja. Hän on ideoinut ja ollut järjestämässä useita endurotapahtumia. Tällä toiminnallaan hän on tuonut esille Keski-Karjalaa, tiedotteessa suitsutetaan.

Keski-Karjalan Jetina ry julkisti seutukehittäjän Rääkkylän Kihauksessa lauantaina.

Viime vuonna seutukehittäjäksi nimitettiin kiteeläinen Plamen Dimov ja vuonna 2015 Matti Jaatinen Värtsilästä.