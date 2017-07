Matti Röngästä Vuoden ulkopohjoiskarjalainen

Vuoden 2017 ulkopohjoiskarjalaiseksi on valittu Yleisradion uutisankkuri ja kirjailija Matti Rönkä. Hän on kotoisin Kuusjärveltä Outokummusta, ja hän on aina tuonut positiivisesti esille taustaansa ja pohjoiskarjalaisuutta julkisuudessa. Lisäksi hän on esiintynyt useasti paikallisissa tapahtumissa.

Rönkä on sanonut kasvaneensa itäsuomalaisten tarinoiden keskellä ja myöntänyt, että hänen kirjoissaan on tarinatasolla otteita omasta lapsuudesta ja kasvuympäristöstä. Röngän pohjoiskarjalaisen lupsakka olemus vakuuttaa myös uutistoimittajan roolissa. Rönkä kertookin, että yleisitäsuomalainen ajattelutapa ja varsinkin siihen liittyvä huumori ovat hänelle tärkeitä asioita. - Täällä on sellainen käsitys, että kamaluuksia tapahtuu ja kaikki päättyy kuitenkin kuolemaan, joten sitä pitää keventää huumorilla. Karjalaiset ovat ehkä muita sallivampia ja hellivämpiä huumorissaan, ja karjalanpiirakka on hyvä symboli sille: siinä yhdistyy rukiin ankaruus ja tänne sinänsä kuulumattoman riisin ylellisyys, hän pohtii. Matti Rönkä valmistui toimittajaksi Sanoman toimittajakoulusta vuonna 1983 ja valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1989. Vuonna 2013 Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut valitsi hänet Vuoden yhteiskuntatieteilijäksi. Yleisradiossa Rönkä aloitti uransa vuonna 1990 ja on toiminut muun muassa uutispäällikkönä. Ennen Yleä hän työskenteli muun muassa MTV:llä ja eri lehdissä. Hänet tunnetaan myös kirjailijana, ja hänen teoksiaan on käännetty yli 20 kielelle. Vuoden ulkopohjoiskarjalainen on valittu vuodesta 2005 lähtien. Valinnan tekevät Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja sanomalehti Karjalainen. Aikaisemmin Vuoden ulkopohjoiskarjalaisiksi on valittu muun muassa Kim Väisänen, Lassi Hurskainen, Alangon veljekset ja Pekka Hallberg.