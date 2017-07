Riina-aasi ja Poika-poni ovat monelle kotieläinpihan kävijälle tuttuja vuosien takaa

Lehmien kuoro mölähtää tervetuliaisseremonian niin pontevasti, että seurueen 2-vuotias eläinten ystävä on tehdä tenän heti alkuunsa.

Pian käy ilmi, etteivät märehtijät mitä tahansa lehmiä olekaan.

- Meillä on Herefordeja, Ylämaan nautoja ja Dexter-minilehmiä. Ne pitävät laitumet kunnossa, kertoo Saarilan kotieläinpihaa ja tilan mökkivuokrausta hoitava Terhi Kakkonen.

Tutustumisen Polvijärvellä sijaitsevaan kotieläinpihaan voi aloittaa vaikkapa jäätelöllä tilan kesäkioskilla.

Onpa siitä aikaa, kun olin täällä viimeksi, sanoo moni tulija.

25 vuotta maatilamatkailukäytössä olleessa Saarilassa on vuosien mittaan retkeillyt bussilasteittain maakunnan päiväkotilapsia ja koululaisia. Nyt vanhemmat vievät omia lapsiaan Haninniemeen katsomaan poneja, possuja ja lampaita.

Riina-aasi on tuttu vuosien takaa. Samoin yli 20 vuotta sitten 8-vuotiaana tilalle muuttanut Poika-poni. Mohair-vuohet Aada ja Freija ovat asukkaita erikoisimmasta päästä, samoin kolme minilammasta. Tilalle on otettu tauon jälkeen myös alpakoita.

Ennen kaikkea Kakkonen haluaa esitellä perinteisiä maatilan eläimiä. Niitä saa silitellä ja syöttää pihan ruoholla ja leipäpaloilla.

Kakkosen kokemuksen mukaan lapset eivät kaipaa erikoisuuksia, ja kaninpoikasten aitaus onkin vuodesta toiseen paikan vetonaula.

Lapsivieraille tilalla on myös keppihevostalli.

Saarila on ollut Seija ja Eero Kakkosen omistuksessa yli kolme vuosikymmentä. He asuvat päätilalla, ja parin poika Marko Terhi-puolisoineen on isännöinyt parin kilometrin päässä olevaa maatilaa vuonna 1998 tapahtuneesta sukupolvenvaihdoksesta saakka.

Kotieläinpihan eläimet muuttavat syksyisin tilalle talvehtimaan.

Seija Kakkonen huolehtii Saarilan asiakkaiden ruokkimisesta. Moni tulija kävelee ensi töikseen tupaan tuttua emäntää tervehtimään.

- Ikää alkaa jo olla. Joka vuosi sanon, että ensi kesän työnteosta ei tiedä yhtään, Seija Kakkonen naurahtaa.

Jatkajista on kuitenkin hyviä toiveita; sen verran innokkaasti kolmaskin polvi, Marko ja Terhi Kakkosen kolme lasta, ovat tilan töissä mukana.

Aikoinaan Keravalta juurilleen Pohjois-Karjalaan muuttanut Terhi Kakkonen iloitsee siitä, että Polvijärvi on vireä kesänviettopaikka.

- Sotkumaan on valmistunut frisbeegolfrata ja Polvijärven keskustaan monitoimiliikuntapaikka.

Saarila sijaitsee Polvijärven Haninniemessä osoitteessa Hanintie 14. Kotieläinpihaan aluemaksu.

