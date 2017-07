Lötöt jalkaan ja kaskeamaan - Kolilla kasketaan kerran vuodessa

Sieltä savu jo nousee. Lähestytään Ollilan tilaa Kolin kylän tuntumassa. Aamupäivällä sytytetyn kaskimaan reunoilla perinneasuihin sonnustautuneet viertäjät vielä odottelevat työhön ryhtymistä. Kuumaa on.

Ahkerimmin tulen ympärillä alusta saakka häärivät valokuvaajat. Tuli, savu ja lieskat kiehtovat visuaalisuudellaan.

Lähiseudun asukkaat ulkoiluttavat koiriaan tiellä, matkailijoita on ehkä parisenkymmentä lähistöllä. Toukokuun lopun perjantai

- Emme voi tiedottaa kaskenpolttopäivää varmasti etukäteen, koska olosuhteet sanelevat niin paljon. Miten saadaan puut kaadettua ja sopivan kuiviksi sekä vielä polttopäiväksi osumaan otollinen, tuuleton sää, vastaava suojelubiologi Kaija Eisto Metsähallituksesta selittää.

Kansallispuistossa vaalitaan vuosittain kansallismaisemaa perinteisin, työvaltaisin, menetelmin: niittyjä niitetään ja laidunmailla käyskentelevät kyytöt sekä lampaat pusikkoa raivaamassa.

- Myös kaskeamaan pyritään kerran kesässä, Eisto lupaa.

Hän on ylpeä siitä, mitä Kolilla tapahtuu. Kyse on myös ihmisten perinne- ja luontotietoisuuden lisäämisestä.

- Kaski ja kulotus sotketaan usein keskenään. Kaski on aivan eri asia, sillä on tehty hyvää ja ravinteikasta viljelymaata, kun taas kulotus on metsänhoidollinen toimenpide, Eisto selventää.

Rääkkylästä kasken polttoa katsomaan tullut eläkeläinen Maija-Liisa Lievonen kertoo haaveilleensa monta vuotta tapahtuman näkemisestä.

- Vanha perinne kiehtoo. Kyllä tämä on komeudessaan vastannut hyvin odotuksia. Luulin, että risuja vain poltetaan, mutta tässähän palaa järeätä tukkia, se tuli minulle yllätyksenä, Lievonen kertoo.

Kolilla hän käy vähintään kerran vuodessa vaeltelemassa. Hän kaipaa luonnosta aivojen tyhjennystä, hiljaisuutta ja maiseman ihastelua.

- Tietä pitkin, kun kävelimme mieheni kanssa kaskialuetta kohti, tuntui hienolta kuulla ensin tulen kohinaa. Tuli on niin mahtava voima, että sen näkeminen on hienoa. Olisin olettanut, että täällä on enemmänkin yleisöä.

Läheisellä peltotilkulla pääsee jo ihastelemaan edellisenä syksynä kylvettyä kaskiruista. Eisto näyttää, miten perinnerukiin yhdestä siemenestä haarautuu useampia tähkövarsia. Siihen satoisuus perustuu. Kolilla on tiedossa siemen alkuperä jo ainakin sadan vuoden takaa. Kaskinauriiden alkukoti sijaitsee Enossa.

Tänä keväänä puiston suunnittelija Tarja Teppo iloitsee, että viime vuoden rukiinsato oli erinomainen.

Vielä toukokuun alkupäivinä hän ei ollut päässyt myöhäisen kevään takia tarkastelemaan viime syksyisen rukiin itävyyttä tai selviytymistä talvesta.

Sanasto: Kaski

Kaski = yleensä lehtipuuvaltaisen sekametsän poltto, jotta saadaan hyvää, tuhkalla lannoitettua viljelysmaata.

Vanhassa viron kielessä sana tarkoittaa nuorta koivua.

Huuhtakaski = kuusimetsän kaski, jossa pystyyn kuivatut puut kaadetaan huhtikuussa. Siitä tulee nimi ”huuhta” tai ”huhta”.

Kahden polton huhtakaski = osa järeistä puista jätetään puoliksi palamattomina peltoon ja poltetaan parin vuoden päästä uudelleen.

Rieskaski = nuoren lehtipuumetsän kaski.

Löttö = suorakuteinen, yksinkertainen tuohivirsun malli, jota on käytetty villasukan kanssa perinteisenä työjalkineena muun muassa juuri kasken vierrossa.

Viertäminen = pitkällä salolla kammetaan, vieritetään tai vierretään paksuja runkoja kohti tulta, jotta ne palaisivat paremmin ja tuhkaa syntyisi palosta mahdollisimman paljon ja tasaisesti koko alalle. Pyrkimyksenä oli minimoida pälvipaikat eli sierat.

Juttu on julkaistu alun perin Kägi-kesälehdessä. Tänä vuonna kaski poltettiin Kolilla 16. kesäkuuta.