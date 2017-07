Ministeri Niinistö vieraili sotamuistomerkin paljastustilaisuudessa Kiteellä

- Suomen tasavallan presidenttiä Sauli Niinistöä lainatakseni päätän puheeni sanoihin: me muistamme, me kunnioitamme ja me kiitämme, Jussi Niinistö tiivisti puheessaan.

Sotahistoriallisen viikonlopun päätös oli osa Suomi 100 -juhlavuotta.

Muistomerkin paljastukseen saapui Etelä-Pohjanmaalta lähes 250 vierailijaa. Muistomerkin paljastustilaisuus toi itäsuomalaiset ja länsisuomalaiset yhteen muistelemaan ja vaalimaan yhteistä sotahistoriaa. Yhteistyönä toteutettu uusi muistomerkki muodostaa siteen Jalasjärven JR 58 muistomerkin kanssa idän ja lännen välille.

Muistomerkin luovuttajana toimi Isojoen kunnanjohtaja Linda Leinonen ja vastaanottajana Kiteen Talous- ja hallintojohtaja Tiina Eskelinen.