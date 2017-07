Helleraja eli 25,1 astetta menee todennäköisesti rikki tänään tai viimeistään huomenna Pohjois-Karjalassa, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Juha Tuomala arvioi maanantaina kello 12.30:n jälkeen.

- Päivää on vielä jäljellä, joten on mahdollista, että helleraja menee tänään rikki. Lännestä on tosin leviämässä pilviharsoa itään. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että mitä idemmäksi pilviharso tulee, sitä enemmän se hajoaa, Tuomala sanoo.

Tohmajärven Kemien havaintoasemalla lämpöasteita oli 23,2 ja Valtimon kirkonkylällä 22,7 kello 12.40.

Esimerkiksi Joensuuhun povataan 25 lämpöastetta tiistai-iltapäivälle.