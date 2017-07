Vapauta pimeässä huoneessa sisäinen diskohirmuliskosi

Keskiviikkona Pakkahuoneella järjestetään tanssitunti pimeässä. Tapahtuma on osa Popkadun ohjelmaa.

Pakkahuonen ikkunat ja ovet peitetään paksuin verhoin siten, että valoa tihkuu vain aavistuksen huoneeseen. Tapahtumaa järjestävät Marianne Ruhanen ja Jussi Sinkkonen sekä tuoreimpana tulokkaana Tommi Sorsa.

Idean pimeässä tanssimisesta järjestäjät saivat No lights no lycra -tunneista, joita järjestetään Suomessa muun muassa Tampereella. No lights no lycra on Melbournesta vuonna 2009 alkanut vapaan tanssin liike.

Popkadulla järjestettävä Tanssi pimeässä -tunti mukailee No lights no lycran ihanteita. Jokainen saa vapautua tanssimaan omalla tyylillään ilman tunnetta arvostelevista katseista. Tanssikokemusta tai rytmitajua ei tarvitse olla.

Tanssi pimeässä -tunti järjestetäänkeskiviikkona kello 18-19 Pakkahuoneella.