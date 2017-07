Poliisi etsii kadonnutta naista Heinävedellä

Poliisi etsii 73-vuotiasta naista Heinävedellä Lintulan luostarin lähialueella. Etsintöihin osallistuu myös rajavartiolaitoksen helikopteri.

Naisen katoamisesta ilmoitettiin aamulla kello 9:n aikoihin. Hän on kadonnut mahdollisesti jo tiistai-iltana. Nainen on pukeutunut siniharmaaseen vanhanaikaiseen popliinitakkiin ja hänellä on huivi päässään. Nainen myös kulkee hieman kumarassa.