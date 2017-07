Neulottua ja kesäisen värikästä iloa Vanhalle Postille Outokummussa

Marja-Leena Kolehmainen ja Anne Koivistoinen istuvat tuoleillaan ja neulovat yhteistä pitkää kaulahuivimaista neuletta. Kolehmaisella on punaista lankaa, Koivistoinen jatkaa sinisellä.

- Tämä voidaan kietoa vaikka kuistin kaiteen tai pylvään ympärille, ei tiedä vielä, he hymyilevät.

Molemmat kuuluvat Outokummun käsityöläisten yhteisöön ja ovat tuoneet käsitöitään yhteisön kesämyymälään. Kolehmainen toi pieniä amigurumi-tyyppisiä virkattuja nukkeja, ja vaatelinjalla alaa opiskellut Koivistoinen ideoi kierrätyssateenvarjojen osista korusettejä.

- Aloin harrastaa käsitöitä kun lapset olivat pieniä. Opettelin silloin ompelemaan, virkkaamaan ja neulomaan, ja se jäi sitten tavaksi. Rentoudun käsityön parissa ja tykkään neuloa kaikkia pieniä juttuja, Kolehmainen kertoo.

Myymälän valttina on molempien mielestä monipuolisuus: tarjolla on kuudentoista käsityöläisen käsitöitä shamaanirummuista keppihevosiin ja erilaisista neuletöistä tilkkupeittoihin ja tietysti kivitöihin, Outokummussa kun ollaan.

- Tuntui, että myymälämme kaipasi markkinointia, ja ylipäätään sitä, että ihmiset huomaavat uuden paikan. Yhdessä asiakkaidemme kanssa saamme varmasti aikaan näyttävän ulkoasun, juhannuksen aikoihin toimintaan mukaan tullut pitkänlinjan outokumpulainen käsityöammattilainen Päivi Kokkonen kertoo.

Tapahtumapäivänä ohi kulkeneet saderintamat muuttivat alkuperäisiä ripustussuunnitelmia. Nyt tarkoitus on Kokkosen mukaan ripustaa käsityötaideteokset pikkuhiljaa lähipäivien aikana Vanhan postin kuistille ja lähialueelle. Kokonaisuutta täydennetään sitä mukaa, kun teokset valmistuvat.

Käsityöläisten myyntitori toimii Vanhalla Postilla vielä elokuun ensimmäisen viikon loppuun asti. Myyntitorin paikka on vaihdellut viime vuosina, mutta Kokkonen kertoo, että nyt toiveissa on keskeisellä paikalla olevan ja käsityöläisten tarpeisiin sopivan tilan vakiintuminen siten, että siihen voisi pystyttää pop up -käsityömyymälän sesonkikausiksi.