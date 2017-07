Kasvivisa: Niittynätkelmä oli tuttu kasvi monille

Sanomalehti Karjalaisen kasvivisan viidennelle kierrokselle osallistui kaikkiaan 597 henkilöä. Korttivastauksia tuli 54.

Visan viides kasvihan oli niittynätkelmä. Kasvi tunnistettiin hyvin. Oikeita vastauksia oli 570. Nettivastaajista 517 tunnisti kasvin ja korttivastaajista 53 vastasi oikein.

Väärin vastanneet sotkivat kasvin kangasmaitikkaan ja kannusruohoon. Muita veikkauksia oli esimerkiksi sirppimailanen ja keltamaite.

Niittynätkelmä on hernekasvien heimoon kuuluva monivuotinen ruoho, jolla on rento ja kiipeilevä varsi. Varren avulla sen hehkuvan keltaiset kukat voivat kurkottaa yli puolen metrin korkeuteen. Kukinto on pitkäperäinen, 5–12-kukkainen terttu.

Niittynätkelmä on yleinen Pohjois-Karjalassa niityillä ja laitumilla, teitten pientareilla, metsänreunoissa ja joutomailla.

Niittynätkelmän hyötykäyttö on ollut ihmiselle vähäistä. Sitä on käytetty karjarehuna monien muitten kasvilajien ohella.

– Monien päiväperhostoukkien ravintokasvina niittynätkelmän ja hiirenvirnan merkitys on suuri. Tällaisia päiväperhoslajeja ovat muun muassa hopeasinisiipi, virna- ja peltovirnaperhonen, kertoo erikoistutkija Kauko Salo Luonnonvarakeskuksesta.

Ohessa on kasvivisan kuva numero 6. Mikä kasvi on kuvassa?

Kuva julkaistaan Karjalaisen internet-sivuilla osoitteessa www.karjalainen.fi/kasvit, jossa vastaaja saa ensimmäisellä kerralla oman vastaajakoodin. Koodia on käytettävä koko kilpailun ajan.



Vastaaminen onnistuu internetin lisäksi postikortilla. Kortit lähetetään osoitteeseen Kasvivisa, Karjalainen, PL 99, 80141 Joensuu. Mukaan on liitettävä nimi, osoite ja puhelinnumero.



Korttivastausten on oltava perillä viimeistään ensi viikon keskiviikkona eli 19. heinäkuuta. Samana päivänä kello 12 päättyy myös internet-vastausten jättöaika.



Jaamme kasvivisassa myös palkintoja. Joka viikko arvomme kaikkien kasvilajin oikein tunnistaneiden kesken Risto Ihamuotilan 300 kasvia Suomen luonnossa -kirjan. Lisäksi arvomme joka viikko kaksi Karjalaisen tuotepalkintoa. Kilpailun pääpalkintona on Henry Väreen ja Jukka Laineen tunnistusopas Metsäkasvio.

Sen arvontaan osallistuvat kaikki ne, jotka ovat saaneet eniten kasvilajeja oikein.



Kisan päätteeksi järjestämme bonuskierroksen perjantaina 21. heinäkuuta. Siinä on tehtävänä tunnistaa kolme kasvilajia oikein. Tämä bonustehtävä voi olla vaikea.

Kasvivisan viidennen kierroksen kirjapalkinnon voitti Seija Turunen Kontiolahdelta. Tuotepalkinnot menevät Tanja Dahlströmille Sälinkäälle ja Anna-Liisa Maliselle Joensuuhun. Onnittelut!