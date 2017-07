Hope ja Pohjois-Karjalan Osuuspankki keräävät reppuja

Hope ry kerää yhteistyössä Pohjois-Karjalan Osuuspankin kanssa koulureppuja.

Reppukeräyksen tavoitteena on, että jokaisella koululaisella olisi kerran elämässään koulun alkaessa uusi reppu, keräystiedotteessa kerrotaan.

Kuka tahansa voi osallistua keräykseen toimittamalla uuden koulurepun Pohjois-Karjalan Osuuspankin Joensuun konttoriin 31. heinäkuuta mennessä arkisin kello 10-16.30.

- Monissa perheissä on totuttu kierrättämään kaikki lapselta toiselle, mikä on hyvä asia. Etenkin lapsiperheissä kuitenkin tiedetään, miten iso juttu uusi oma reppu on. Pienillä teoilla teemme todeksi unelmaa siitä, että lapsilla olisi Suomessa tasa-arvoisemmat mahdollisuudet hyvään arkeen, sanoo Hope ry:n toiminnanjohtaja Eveliina Hostila tiedotteessa.

Lahjoitettavan repun tulee olla käyttämätön ja uusi, jotta lapsi voi tuntea samanarvoisuutta ikäistensä parissa.

Lahjoittajaksi voi ilmoittautua osoitteessa http://www.hiiop100.fi.

Tiedotteen mukaan reput lajitellaan ja jaetaan elokuussa Hopen toimesta suoraan koulutietään aloittaville lapsille.