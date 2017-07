Maahanmuuttajien kesäkielikurssit osuvat tärkeään rakoon

Joensuun seudun monikulttuurinen yhdistys JoMoni tarjoaa suomen kielen kesäkursseja maahanmuuttajille. Opetus on vapaaehtoistyötä, ja kurssi opiskelijoille ilmainen. Osa opettajista saa työskentelystä opintopisteitä yliopistoilta. Vaihtoehtoja on kaksi: alkeis- ja jatkoryhmä.

Maahanmuuttajien oppimisen kannalta kesäkurssit ovat tärkeitä, kertoo JoMonin johtokunnan jäsen Marja Jänis.

- Jos juuri aloitettuun kielen opiskeluun tulee kesälomien takia kolmen kuukauden tauko, niin onhan se hullua. Kesäkurssien idea tulikin asiakkailtamme. He valittelivat, että kesällä ei ole oikein mitään opiskelumahdollisuutta. Siihen väliin me iskimme.

Jäniksen mukaan kielitaidon ylläpidon lisäksi kursseilla opitaan puhumaan.

- Se on tärkeää työelämän ja myös ihan tavallisen elämän kannalta. Meillä on kursseilla eläkeikäisiä ihmisiä, jotka ovat asuneet jo pitkään Suomessa, mutta tarvitsevat lisää kielitaitoa arkipäiväisiin asioihin.

Jänis kiittää myös Itä-Suomen yliopiston suomen kielen laitosta yhteistyöstä.

- Tämä on opettajajärjestely on toiminut hyvin näin. Me emme voi maksaa palkkaa, mutta voimme tarjota kokemusta ja yliopisto opintopisteitä.

Joensuun kaupungin palveluneuvoja Hanna Kärkkäinen kertoo, että kysyntä kesäkursseille on kova.

- JoMonin kurssi on täyttänyt tätä tarvetta hyvin. Te-toimistolla on omat kurssinsa, jotka pyörivät ympäri vuoden, ja osittain myös kesällä, mutta muita kesäkursseja ei käytännössä ole.