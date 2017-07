Joensuun keskustan suojeltu puutalo myynnissä - hintapyyntö ei hivo pilviä

Joensuun keskustan suojelluista puutaloista Johnssonin talona tunnettu talo on tullut myyntiin.

Rantakadun ja Suvantokadun kulmauksessa sijaitseva rakennus on valmistunut vuonna 1895 ja sillä on kerrosalaa 834 neliötä. Talon myyntihinta on 250 000 euroa.

Rakennus on suojeltu. Sitä ei saa purkaa, eikä sen julkisivua saa muuttaa. Kaavan mukaan rakennusta saa käyttää asuin-, liike- ja toimistokäyttöön.

Myynti-ilmoituksen mukaan talon kunto on tyydyttävä.

Joensuun kaupunki piti keväällä 2016 tarjouskilpailun myydäkseen Joensuun Rantakadun ja Suvantokadun kolmen puutaloa, mukaan lukien Johnssonin talon. Kaupunki ei saanut tarjouskilpailussa yhtään hyväksyttävissä olevaa tarjousta. Tämän vuoksi talo on nyt myynnissä välittäjällä.