Jopot yhä varkaiden suosiossa - Joensuussa varastettu jo yli 150 pyörää tänä vuonna

Tämän vuoden osalta Joensuun kaupungin alueella polkupyöriä on varastettu yhteensä 159 heinäkuuhun mennessä. Jos lukumäärää vertaa viime vuoden tilastoihin, on varkauksia tapahtunut hieman vähemmän. Komisario Kimmo Wetterstrandin mukaan Jopot ovat vuodesta toiseen varkaiden suosiossa. Yksi syy Jopon suosiolle pitkäkyntisten keskuudessa on sen hyvä jälleenmyyntiarvo.