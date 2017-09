”Kop-kop-ukin” perinnöstä syntyi matkailutila Valtimon Karhunpäähän

Peltomaiseman keskeltä avautuvat harmaa ja punainen pihapiiri. Vähän erillään muista rakennuksista komeilee tanssipaviljonki, jonne päätalolta pääsee astelemaan siltaa pitkin.

– Senkin Matti-ukki oivalsi hienosti. Miehet olivat tehneet jo pitkää päivää, jotta päätalon laajennus valmistui seuraaviin hääjuhliin ajoissa. Lopuksi appiukkoni halusi vielä rakentaa hääparille sillan pelto-ojan yli tanssiparketille, Laitalan lomien 36-vuotias emäntä Henna Nevalainen hymyilee.

Viljapellot lainehtivat joka puolella matkailurakennusten ympärillä, ja niiden takana notkelmassa virtaa hiljakseen Karhujoki.

25 vuotta sitten Laitalassa lypsykarjatilan sivuelinkeinona alkanut majoitusmökkien vuokraaminen on nyt nuoren polven yritteliäissä käsissä.

Henna Nevalainen on kotoisin Valtimoniemeltä, siis Laitalan naapurustosta. Hän opiskeli lukion jälkeen eräoppaaksi ja matkailun liikkeenjohdon restonomiksi sekä hankki työkokemusta Kuopiosta Puijon tornista ja kaupungintalolta.

Sitten tuli kohtalokas puhelinsoitto. Siitä on nyt kahdeksan vuotta.

– Appivanhemmat kysyivät, kiinnostaisiko yrityksen pyörittäminen. Tilaisuus tuntui sellaiselta, että siihen oli tartuttava, sukupolven vaihdoksessa matkailuyrittäjäksi yhdessä puolisonsa Pasi Nevalaisen kanssa ryhtynyt Henna Nevalainen kertoo.

Tottuneesti hän kierrättää ensikertalaisia tiluksilla. Tästä marssitaan tuonne, ja näissä aitoissa voi majoittua. Poroaitauksen vierestä kulkee tie savusaunalle, oikopolkua pitkin pääsemme takaisin ja niin edelleen.

Taloissa on majoittuneena Nevalaisille tuttuja perheitä. Päärakennuksen liepeillä seurakunnan lastenleiriläiset kisailevat pihamaalla. Hyvin ehtii kiertää tilan ennen kuin on kahvin aika.

– Kodassa pidämme talvitilaisuuksia poroajeluiden yhteydessä. Meillä on kuusi ajoporoa, ne ovat olleet täällä yli kymmenen vuotta.

Mikä yrittäjän elämässä on yllättänyt?

– Näkymättömän työn määrä, Henna Nevalainen vastaa miettimättä.

Tilakierroksen aikana tavataan isäntä Pasi Nevalainen ensin pannuhuonetyömaalta ja pian jo trimmerin varresta pihateitä siistimästä. Kiireiltään hän ei ehdi edes poseeraamaan lehtikuviin.

Hän on paitsi matkailuyrittäjä myös luomuviljatilallinen. Lypsykarjasta luovuttiin vuonna 2002, luomusopimus allekirjoitettiin 2010.

– Tämä on meidän näköistämme elämää. Muualla työskennellessämmekin tulimme aina viikonlopuiksi Valtimolle. Tänne oli hyvä palata. Olen aina rakastanut maalla asumista. Nyt on parasta se, ettei tarvitse lähteä mihinkään, Henna Nevalainen kiteyttää paluumuuttajan tuntojaan.

Lapsia Nevalaisista on hyvä kasvattaa juuri Valtimon rauhassa. Perheen kuopus on kolmevuotias Iida-neiti, esikoispoika Roni kahdeksanvuotias. Keskimmäinen on kuusivuotias Jasu.

– Lapset sanovat Matti-ukkia ihan oikeutetusti kop-kop-ukiksi, niin ahkerasti appiukko on meitä tässä työssä alkuun auttanut, miniä kiittää.

Laitalan Lomat

Valtimon Karhunpäässä sijaitseva matkailutila, jossa kesällä majoituspaikkoja on 65 ja talvella 35.

Päätalon juhlasaliin mahtuu 80 henkilöä ruokailemaan.

Savusaunassa tilaa on 15 kylpijää kerralla.

Poroajeluita ja muuta ohjelmapalvelua tarjolla. Erikoisuutena hiljaisuusmatkailua.

Kuuluu Majatalosta majataloon -verkostoon yhdessä Majatalo Pihlajapuun, Männikkölän Pirtin ja Puukarin Pysäkin kanssa.

Juttu julkaistiin alun perin Karjalaisen Kägi-kesälehdessä. Sen voit lukea kokonaisuudessaan täällä.