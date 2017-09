Taiteilijalle maistuu hyvä lounas - katso Johanna Turusen tärpit Pohjois-Karjalasta

– Kuulun diabeteksen riskiryhmään, ja ruokavalioni on gluteeniton, mikä on opettanut minua kiinnittämään huomiota siihen, mitä syön. Siksi olen selvitellyt maakunnasta parhaat lounaspaikat. Matkoissa kohtuuhintainen ja maukas ateria on yksi osa arjesta irrottautumista ja nautintoa, Johanna Turunen perustelee.

Tässä Jossun lista:

1. Mrs Asia Joensuun Jukolanportissa

– Kokki tekee pyynnöstä melkein mitä vain, sikahyvää ruokaa.

2. Kesäinen Lounasravintola Lieksa

– Perinneherkkuja sekä normaalia, tavallista ruokaa. Hyvä valikoima gluteenitonta ja erinomainen palvelu.

3. Valamon luostarin Trapesa

– Kotiruokatyyppinen noutopöytä tunnelmallisessa miljöössä. Helppo poiketa Varkauden tieltä lounaalle.

4. Parppein pirtti Ilomantsissa

– Suosittelen viettämään päivän Möhkössä ja vaikka jo menomatkalla pysähtymään ruokailemaan Parppein Pirtissä. Sieltä saa erinomaiset piirakat ja vatruskat.

5. Bomba Nurmeksessa

– Todella hyvää palvelua, taivaallista riistakäristystä.

