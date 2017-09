Professori Anneli Sarhimaa tulee Rasimäelle - "Miksi karjalan kieltä on vähätelty?"

Pohjois-Euroopan ja Baltian kielten ja kulttuurien professori, Anneli Sarhimaa Mainzin yliopistosta tulee Rasimäelle Tulehmolle perjantaina kello 18.

Sarhimaa (kuvassa) viettää kesälomaa Itä-Suomessa ja haluaa käydä samalla tutustumassa myös karjalaisten asuttamaan Rasimäkeen.

Annelin Sarhimaan uusin kirja Vaietut ja vaiennetut -teos ilmestyy elokuun lopussa. Se on ensimmäinen kokonaisvaltainen esitys Suomessa kotoperäisestä karjalankielisestä väestöstä.

Historian, kielen ja kulttuurin lisäksi se kuvaa karjalankielisten asemaa sodanjälkeisessä Suomessa ja ottaa kantaa siihen, miten heidän mahdollisuuksiaan käyttää karjalaa ja siirtää kieltä uusille puhujapolville tulee parantaa.

Karjalan kieli ja karjalankielisten oikeudet on sivuutettu Suomessa aivan viime vuosiin saakka. Miksi karjalan kielestä on vaiettu ja miksi sitä on vähätelty? Siihen Sarhimaan kirja antaa vastauksia. Tulehmon tilaisuus on epävirallinen kirjan julkistamistilaisuus. Varsinainen on kuun lopussa Helsingissä.

Paavo Harakka alustaa tilaisuuden kertomalla kylän historiasta Sarhimaalle ja muille kuulioille. Tilaisuus on ilmainen, mutta paikalla on kahvio.