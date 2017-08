Rääkkylässä vietetään taas ensi viikonloppuna Kukkakuhhausta - kukkia saa katsoa ja poimia

Rääkkylän Kukkakuhhaus järjestetään ensi viikonloppuna 19.-20. elokuuta Karjalanruusun kukkapellolla Haapasalmen kylässä.

- Kukkakuhhaus on maalaisromanttinen kylätapahtuma, jonka pääosassa ovat värikkäät loppukesän kukat. Kukkia pääsee paitsi ihailemaan, halutessaan myös poimimaan Karjalanruusun mittavalta kukkapellolta, järjestäjät tiedottavat.

Karjalanruusun hehtaarin kokoisella kukkapellolla kasvaa parikymmentä kukkalajia, tärkeimpinä asterit, ikiviuhkot ja auringonkukat. Jos sää on hyvä, pellolla on myös paljon perhosia. Pellon lisäksi tutustua voi vanhan navetan ylisille tehtyyn kuivakukkien kuivaustilaan, ja lisäksi paikalla on myynti- ja ruokakojuja.

- Talo tarjoaa kahvit ja vehnäset juhlateltassa, jossa soi lähes tauoton haitarimusiikki, järjestäjät lupaavat.

Kuhhausalueella on monenlaista muutakin koettavaa ja nähtävää. Värikkäässä Kalle-kukon kanatarhassa riittää ihailtavaa lapsille ja lapsenmielisille. Lapsille on varattuna iso hiekkakasa leikkejä varten sekä poni lauantaina ja sunnuntaina kello 12-14.

Kukkakuhhauksessa on käynyt viime vuosina reilusti yli tuhat kukkien ystävää vuosittain. Kannattaa siis nytkin tulla tähän hienoon kukkajuhlaan Rääkkylän sydänmaille, Haapasalmen kauniiseen kylään. Kuhhaus on avoinna molempina viikonlopun päivinä kello 9-18. Tilaisuuteen ei ole pääsymaksua.

Karjalanruusun kukkapellolle on opasteet Kitee-Rääkkylä-Liperi -päätieltä alkaen. Paikalle on Kiteeltä 30 kilometriä ja Joensuusta 60 kilometriä. Lisätietoja on tapahtuman nettisivuilla osoitteessa http://www.karjalanruusu.fi.