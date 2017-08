Liperissä useita murtoja viikonloppuna - mökiltä varastettiin harvinainen mönkijä

Liperissä on tehty viikonlopun aikana useita murtoja.

Selkärannantiellä vapaa-ajan asunnon ulkovajaan on murtauduttu lauantain kello 18.30:n ja sunnuntain kello 6:n välisenä aikana. Vajasta varastettiin rekisteröimätön Polaris 500 Range -mönkijä sekä muun muassa ammattikäyttöön tarkoitettu sinivihreä Makita-moottorisaja ja sinivihreä Makita-akkuporakone.

Poliisin mukaan mönkijä oli tuotu Amerikasta, ja se on mahdollisesti ainoa laatuaan Suomessa. Mönkijä on golf-auton näköinen, vihreä, siinä on maastokuvioinen katto ja perässä 2 x 1 metrin kokoinen lava peräosassa.

Mönkijän konepellissä lukee Kauhavan Rauta. Poliisi tutkii tapausta törkeänä varkautena.

Samalla Selkärannantiellä on murtauduttu myös metsässä olleeseen traktoriin, josta on viety muun muassa uudehko radio, neljä Valtran työvaloa ja Yuasa 115Ah -akku.

Lisäksi Kielikontiellä LIperissä on sunnuntain vastaisena yönä murtauduttu kaivinkoneeseen, josta on anastettu polttoainetta.

Mahdolliset havainnot traktori- ja kaivinkonemurroista voi ilmoittaa Pohjois-Karjalan poliisipäivystykseen numeroon 0295 415 320, vihjepuhelimeen numeroon 0295 415 232 tai lähettää sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .