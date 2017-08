Joensuun Taiteilijaseura ry:n Galleria Kohinan näyttelyajat vuodelle 2018 ovat nyt haussa, yhdistyksen tiedotteessa kerrotaan. Hakemukset on toimitettava 30. syyskuuta mennessä.

Joensuun Taitokorttelissa sijaitsevassa Galleria Kohinassa käy vuosittain lähes 10 000 vierailijaa. Gallerian yhteydessä toimii myös Suomen vanhin taidelainaamo.

Gallerian pinta-ala on 33,5 m2, ripustusmetrejä on noin 17. Kolmen viikon näyttelyjakson vuokra on 610 euroa.

Hakemukset liitteineen ja kuvineen toimitetaan osoitteeseen Joensuun Taiteilijaseura ry, Kirkkokatu 23, 80100 Joensuu tai sähköisesti nettisivulla.