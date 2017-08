Artparkissa tarjolla musiikkia ja elokuvia

Artpark Hasaniemessä, Linnunlahden uimarannan tuntumassa toimivan Bubble Bay -kahvilan terassilla on 18. elokuuta tarjolla musiikkia. Tapahtumatiedotteen mukaan Bubble Bounce tarjoilee kesän kuumimmat tanssimusat ja chilleimmät tunnelmat.

Soittajat pyörittävät terassilla Housen eri tyylejä ja muuta kesäiltaan sopivaa musiikkia. Luvassa on myös livesetti hiphop/triphop-tuottajalta Da Hanskilta.

Syksyn aikana Bubble Bayssa on tarjolla muutakin ohjelmaa. 25. elokuuta järjestettävässä Bubble Rapissa terassilla kuullaan räppiä paikallisilta räppäreiltä ja tiskijukilta.

Bubble Bayssa näytetään syksyn aikana myös elokuvia. 16.8. ohjelmistossa on The Street Fighter. 23. elokuuta puolestaan nähdään Carnival of Souls ja 30. elokuuta Ninja Death.