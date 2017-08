Vain neljässä maakunnassa on miesenemmistö - "Nuoret naiset muuttavat useammin kuin nuoret miehet"

Suomessa on niukka naisenemmistö: naisia on reilut 84 000 enemmän kuin miehiä. Prosenteissa ilmaistuna naisia on 50,8 prosenttia ja miehiä 49,2 prosenttia väestöstä.

Maakunnissa ja kunnissa tilanne poikkeaa paljon keskiarvosta. Neljä maakuntaa on jopa miesenemmistöisiä: Pohjois-Pohjanmaalla miehiä on 50,5 prosenttia. Myös Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu ovat miesenemmistöisiä.

Naisia on suhteessa eniten Päijät-Hämeessä, 51,5 prosenttia.

Hieman yleistäen voi sanoa, että naisenemmistö vallitsee maakuntien keskuskaupungeissa. Miesenemmistöiset paikkakunnat ovat perinteisiä haja-alueiden muuttotappiokuntia. Valtiotieteen tohtori, alue- ja väestökehitykseen liittyvien kysymysten asiantuntija Timo Aro yhtyy luonnehdintaan:

- Naisenemmistö on siellä, missä on paljon koulutustarjontaa ja erityisesti korkeakoulutarjontaa eli suurissa ja keskisuurissa koulutuskaupungeissa. Miesenemmistö on erityisesti maakuntien pienissä ja maaseutumaisissa reuna-alueen kunnissa. Toisaalta nuorten naisten muuttoalttius tai - todennäköisyys on korkeampi kuin nuorten miesten. Nuoret naiset muuttavat useammin kuin nuoret miehet ja lähtevät aikaisemmin kotoaan vanhempien luota kuin miehet. Lisäksi nuorten naisten muutot ovat valikoivia paikkojen suhteen eli suuntautuvat vielä enemmän kaupunkeihin.

