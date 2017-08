Joensuulaisesta omakotitalosta löytyi kannabisviljelmä

Keskusrikospoliisi on paljastanut omakotitaloon rakennetun kannabiskasvattamon Joensuun haja-asutusalueella.

Esitutkinnan perusteella on syytä epäillä, että joensuulainen mies oli vuokrannut omakotitalon käyttöönsä vuoden 2015 lopulla pelkästään kannabiksen kasvattamista varten.

Taloon oli rakennettu kasvattamotilat kahteen eri kerrokseen. Tiloissa oli järjestetty kastelu, lannoitus, valaistus, lämpötilan säätö, sekä kuivatustilat kannabiksen viljelyä varten.

Olosuhteet oli luotu kannabiskasveille mahdollisimman suotuisiksi.

Tiloihin suoritetussa kotietsinnässä löydettiin 34 kappaletta eri vaiheissa kasvamassa ollutta kasvia, 26 kappaletta kannabiskasvin juurakoita, sekä valmiiksi kuivatettuja kannabiskasvin osia.

Joensuulaista miestä epäillään törkeästä huumausainerikoksesta. Juttu selvisi poliisin oman tiedonhankinnan kautta.

Esitutkinta on valmistunut ja asia on siirretty syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon.