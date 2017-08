Kuvat: Joensuulaisen päiväkodin pihalta löytyi pahimmillaan hengenvaarallinen viritys

Naru oli kiinnitetty liukumäen yläosaaan, ja mäkeä laskenut lapsi jäi kiinni naruun. Lapsen isä oli kuitenkin kaikeksi onneksi vieressä, eikä lapsi loukkaantunut tilanteessa.

Mutalan päiväkodin johtaja Erja Pakarinen oli tietoinen edellisillan tapahtumista, sillä naruun sotkeutuneen lapsen isä oli häneen yhteydessä. Asianosaiset aikoivat ilmoittaa myös poliisille tapahtuneesta.

Päiväkodin leikkipaikka on iltaisin vapaasti kaikkien käytössä. Erja Pakarinen arvelee, että naruviritys on lasten tai nuorten tekemä, ja syynä on todennäköisesti ajattelemattomuus.

- Ei täällä ole ainakaan aiemmin ollut vastaavia, Pakarinen toteaa.

Tapauksesta Facebookissa kertoneen naisen päivitystä on jaettu noin 200 kertaa.