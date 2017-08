Tienrakentajat paahtavat yölläkin

Joensuusta Kuopioon menevällä tiellä on 11 kilometrin päällystystyö menossa. Pohjoiskarjalaisittain erikoista on se, että töitä tehdään yölläkin.

- Kyseessä on valtatie 9:n Käsämä-Honkalampi-kohde. Päällystystyö tehdään yöaikaan, koska kohdalla on päiväaikaan niin paljon liikennettä, että liikenne ruuhkautuisi kohtuuttomasta, mikäli se tehtäisiin päivällä. Kyseessä on vielä yksiajoratainen kohde. Yötyöt eivät ole harvinaisia vilkkaasti liikennöidyillä osuuksilla. Yötyö on jonkin verran kustannuksiltaan kalliimpaa, koska työteho yleensä jää yöaikaan hieman pienemmäksi, ylläpitovastaava Kimmo Tiikkainen Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta kertoo.

- Käsämä-Honkalampi on ollut mukana meidän tämän vuoden päällystysohjelmassamme ihan alusta alkaen. Kyseessä ei ole mikään ylimääräisellä rahalla toteutettu kohde.

Päällystystyö päättyy 26. elokuuta.