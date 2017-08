Satumetsän teemana tänä vuonna Smurffimetsä

Koko perheen ulkoilutapahtuma Satumetsä järjestetään tänä vuonna 29. kerran Joensuussa sunnuntaina 27. elokuuta kello 10 - 14 Lykynlammen ulkoilualueen maastossa.

Lapset kiertävät perheineen noin kahden kilometrin metsäreitin saturastilta toiselle. Saturastit toteuttavat Karelia-ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijat.

Saturastien teemana tänä vuonna on Smurffimetsä. Niiden lisäksi alueella on tarjolla muun muassa Pohjois-Karjalan Villien Marttojen sienineuvontarasti. Omia rastejaan pitävät myös Liikenneturva, OP yhdessä Rankidsin kanssa, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos ja palokuntanaiset jaPelastakaa lapset ry.

Alueelta löytyy myös Perheentalon esittelypiste sekä Hammaskeijun ja Hammaspeikon tietoiskuja. Tapahtumassa on kaverikoiria halattavana kello 11-13 ja maja-alueella tarjolla on myös pomppulinna.

Nuotioasemalla on sisäänpääsymaksuun sisältyvä mehu- ja keksitarjoilu niin lapsille kuin aikuisillekin. Hiihtomajan kahvio on avoinna ja nuotioasemalta on myös ostettavana mehua ja makkaraa. Nuotioasemalla on mahdollisuus myös omien makkaroiden paistamiseen säävarauksella.

Tapahtuman järjestävät Pohjois-Karjalan Sydänpiiri, Joensuun Sydänyhdistys, Karelia- ammattikorkeakoulu, terveysala sekä yhteistyökumppanit.

Tapahtumaan on maksuton linja-autokuljetus Joensuusta keskikaupungilta, Siltakadun matkailupysäkiltä kello 10 ja 11.