Lieksan kaupunki esittää Kaarisillasta tehdyn valituksen hylkäämistä

Itä-Suomen hallinto-oikeuteen on jätetty valtuuston päätöksestä kunnallisvalitus. Lisäksi Museovirasto on toimittanut esityksen Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kaarisillan suojelusta. Kesän aikana Lieksan kaupungille on tullut molemmista lausuntopyynnöt, jotka ovat käsiteltävänä maanantaina kaupunginhallituksessa.

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen taustoittaa, että kunnallisvalituksen voi tehdä kuntalain 410/2015 pykälän 135 mukaan sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

– Kunnallisvalituksen osalta valmistelussa on kaupungilla todettu, että mikään edellä mainituista perusteista ei täyty, eli näiltä osin kaupunki esittää kunnallisvalitusta perusteettomana hylättäväksi, kertoo Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen.

– Kunnallisvalituksessa ei ole mainittu myöskään niitä tosiasiallisia seikkoja, joiden johdosta päätöstä pidetään esimerkiksi lainvastaisena tai virheellisessä järjestyksessä syntyneenä, ja nämä pitäisi valituksessa ilmetä.

Museoviraston Pohjois-Karjalan ely-keskukselle toimittama suojeluesitys pohjautuu rakennusperinnön suojelemisesta annettuun lakiin.

– Kaupunki toteaa ely-keskukselle esitettävässä lausunnossaan, että suojeluesitys aiheuttaa ristiriitaa rakennusperintölain ja maakäyttö- ja rakennuslain välillä, eikä suojeluesitykselle rakennusperintölain nojalla ole perusteita, kaupunginjohtaja Määttänen perustelee esitystä.

Rakennusperinnön suojelulaki on maankäyttö- ja rakennuslakia täydentävä erityislaki, jota pääsääntöisesti käytetään asemakaava-alueen ulkopuolella.

Lieksan kaarisilta sijaitsee asemakaava-alueella, eikä sillalla ole todettu olevan valtakunnallista merkitystä.

– Tämä linjaus selviää Museoviraston valtakunnallisesti merkittävien rakennusympäristöjen (RKY) inventoinnista, jossa on mainittu Lieksasta muun muassa Mätäsvaaran kaivosyhdyskunta ja Lieksan hovit, taustoittaa kaupunginjohtaja Määttänen.

–Samoin RKY:hyn on listattu Pielisen museo ja kulttuuriympäristö, missä kulttuuriympäristöksi on määritelty Pielisen museo sekä Isopappilan ja Lieksan kirkon alueet Lieksanjoella.

Lieksa pyytää kiirehtimään kunnallisvalituksen käsittelyä Itä-Suomen hallinto-oikeudessa ja suojeluesityksen käsittelyä Pohjois-Karjalan ely-keskuksella. Kiirehtimispyyntö pohjautuu erityisesti turvallisuuteen ja taloudellisiin seikkoihin.

– Meillä on tarkoituksena jatkaa uuden sillan suunnittelua valtuuston päätöksen mukaisesti, Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen toteaa.

–Teemme siis tarvittavia suunnitelmia ja laskelmia uuden sillan vaihtoehdon pohjalta, mutta toki vanhan sillan purkamis- ja uuden sillan rakentamistoimenpiteisiin ei voida ryhtyä, ennen kuin kunnallisvalitus ja suojeluesitys on käsitelty.

Lisää aiheesta:

Lieksan kaupunginhallitus päättää liikuntahallista maanantaina - kustannukset kohonneet miljoonan