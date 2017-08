Liperiläisestä kiinteistöstä löytyi mönkijä ja muuta varastettua omaisuutta - poliisi otti kiinni kaksi nuorta miestä

Poliisin suorittaessa kotietsintää kiinteistölle ilmaantui viiden nuoren seurue, josta poliisi otti kiinni 16 -vuotiaan ja 19-vuotiaan miehen. Molemmat miehet asuvat Liperissä. Miehiä epäillään törkeästä varkaudesta ja useista varkauksista. Miesten lisäksi asiassa kuulusteltiin alle 15-vuotias poika rikolliseen tekoon epäiltynä.

Törkeässä varkaudessa on kyse mönkijän sekä samassa kohteessa olleen muun irtaimen omaisuuden anastamisesta.

Miehiä epäillään edellä kuvatun törkeän varkauden lisäksi samana yönä Liperin Selkärannantiellä traktoriin kohdistuneesta varkaudesta sekä Liperin Kielikontiellä kaivinkoneeseen kohdistuneesta varkaudesta. Molemmissa tapauksissa työkoneista oli anastettu polttoainetta sekä irtainta omaisuutta.

Miehet ovat olleet pidätettynä ja tapahtumien kulku on selvinnyt kuulusteluissa. Anastettu omaisuus on pääosin takavarikoitu ja se on palautettu asianomistajille.

Tekijöiden jäljille päästiin yleisövihjeiden sekä poliisin oman toiminnan avulla. Anastettu mönkijä oli huomiota herättävän mallinen, ja se oli kiinnittänyt useiden ihmisten huomion. Lisäksi poliisipartio oli tavannut seurueen ja mönkijän erään toisen tehtävän yhteydessä ennen kuin tieto mönkijän anastuksesta oli asianomistajalla tai poliisilla.

Aiheesta aiemmin:

Liperissä useita murtoja viikonloppuna - mökiltä varastettiin harvinainen mönkijä