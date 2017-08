Outokummussa käynnistetään keskustan asemakaavan uudistaminen

Outokummun kaupunki aloittaa keskusta-alueen asemakaavan uudistamisen parisen vuotta sitten hyväksytyn yleiskaavan pohjalta.

Ykkösvaiheessa työ koskee keskustan lounaisosia Jokipohjan, Partalanmäen, Pekkalanmäen, Hovilan ja Rummukkalanmäen alueella. Pinta-alaa on parisataa hehtaaria.

Maankäytön suunnitelmien päivittämiselle on tarvetta. Suunnittelualueella on yli 30 eri aikoina hyväksyttyä asemakaavaa, joista suurin osa on valmistunut jo vanhan rakennuslain aikaan. Nykyisin maankäyttöä säätelevä maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan vuoden 2000 alusta.

Asemakaavan muutoksen tavoitteina on muun muassa huomioida toteutuneen maankäytön ja asemakaavan ristiriitaisuudet, tarkistaa rakennusoikeuden määrä, huomioida suojelutarpeet sekä tutkia lisärakentamisen ja asuinalueiden täydentämisen mahdollisuuksia.

Kaavatyön aloitusvaiheen yleisötilaisuus on tarkoitus pitää elokuun 31. päivä.

Outokummun kaupunkirakennelautakunta päättää työn käynnistämisestä tiistaina.