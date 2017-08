Juuan kunnanjohtaja hyppäsi Soliferin selkään ja tarjosi mopojengille kahvit – video

Juuassakin on päristelty partoja liialliseksi koetun mopoilun takia. Hirvosta on pyydetty puuttumaan asiaan omalla arvovallallaan, mutta kunnanjohtaja keksi oman tiensä. Hän kysyi Facebookissa, löytyisikö hänellekin mopo ja kypärä, jotta hän voisi päristellä mopoilijoiden kanssa yhdessä. Ja luoda samalla aito keskusteluyhteys nuoriin.

Solifer löytyi saman tien, ja Hirvonen liitettiin heti mukaan mopoilijoiden Whatsapp-ryhmään. Ja kutsuttiin mukaan mopomiittiin. Eli hieman ajelemaan Juuan kirkolle.

- Nuorilla on paljon asiaa, mutta eivät he tule valtuustosaliin tai seminaareihin. Kyllä se vaan on mentävä heidän luokse.

- Jo nyt on saavutettu valtava voitto, kun on saatu keskusteluyhteys kunnan ja nuorten välille. Muuri on poistunut siitä väliltä.

Hirvonen kertoo saaneensa positiivisia ja kannustavia viestejä enemmän kuin on kerinnyt niihin valitettavasti vastata.

- Ehkä eniten on tullut viestejä mopoilevien nuorten vanhemmilta eri puolelta Suomea. Viesti on ollut, että lopultakin joku ymmärtää ja haluaa ymmärtää myös nuoria.

Yhteinen päristely kesti noin tunnin, jonka jälkeen Hirvonen tarjosi koko porukalle kahvit ja pullat ABC:llä.

Mopoletkaa veti reitillä traktorillaan Jaakko Vattulainen, 15, Ahmovaarasta. Hän ajelee mopolla ja traktorilla kirkonkylällä kuitenkin "aika vähän".

- Olihan se kunnanjohtajan pyyntö yllätys, mutta heti se otettiin vastaan. Hyvähän se on, että joku innostuu näistäkin hommista.

- Kyllähän tästä voi olla jotain apua niihin koettuihin ongelmiin.

Jesse Repo, 15, ajelee mopolla kirkonkylällä lähes joka ilta, ja joskus Nurmeksessakin 6-7 kaverin kanssa. Ei omasta mielestään kuitenkaan liikaa.

- Huvikseen ja kavereiden kanssa. Eihän sitä ikinä voi ajaa liikaa. Jos joku on sitä mieltä, niin sitten hän on sitä mieltä.

Repokin sanoo, että palautetta on kieltämättä tullut.

- On tullut, mutta se ei ole tullut face to face, vaan se on tullut välikäden kautta. Olisi kai se ollut kivempi saada suoraan.

Myös Repo näkee, että illan kurvailusta kunnanjohtajan kanssa saattaa hyvinkin löytyä jotain yhteistä hyvää jatkoa ajatellen.