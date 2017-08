Pohjois-Karjalassa kaadettu jo 46 karhua - yli puolet luvista käytetty

Karhunmetsästys etenee Pohjois-Karjalassa totutun rivakasti. Maanantaina aamupäivällä puoli kymmeneen mennessä maakunnassa oli kaadettu jo 46 karhua. Tällä hetkellä on siis käytetty jo yli puolet kaikkiaan 87:stä Pohjois-Karjalaan myönnetystä karhuluvasta.

Eniten karhuja oli aamupäivään mennessä kaadettu Lieksassa, jossa saaliiksi oli saatu 12 karhua. Ilomantsissa kaatoja oli 11, Keski-Karjalan alueella yhdeksän, Joensuun-Enon alueella neljä ja Tuupovaaran alueella yksi.

Valtimolla on käytetty jo kaikki sallitut neljä karhulupaa, samoin Tuupovaaran toiselle alueelle nimetyt kaksi.

Pohjois-Karjalan karhujahtia koordinoivan Matti Törrösen mukaan jahdin nopeus oli odotettavissa runsaan karhukannan vuoksi. Myös metsästäjiä on liikkeellä runsaasti.

- Valtion maille on myyty todella paljon lupia, etenkin Lieksassa metsästäjiä on liki ruuhkaksi asti. Metsästäjiä on tullut Pohjois-Karjalaan ympäri Suomen, Törrönen kertoo.

Metsästäjille on painotettu jahdin turvallisuus- ja laillisuusasioita, ja Törrösen mukaan karhujahti onkin sujunut Pohjois-Karjalassa ilman haavereita, ja kaikki kaadot ovat olleet laillisia. Etenkin erauspentujen ja naaraskarhujen kaadot ovat erityisessä tarkkailussa.

Lieksassa on jahdissa kaadettu varsin suuria karhuja. Sunnuntaiaamuna kaatui 310-kiloinen eläin, ja maanantaiaamuna kaatui karhu, jonka etujalan leveys oli 20 senttiä. Eläimen tarkka paino ei tuoreeltaan ollut Törrösen tiedossa, mutta kyse on erittäin suuresta karhusta, elleivät eläimen jalat ole epätavallisen suuret suhteessa sen muuhun kokoon.