Pohjois-Karjala mukana Kiinan markkinointikampanjaan

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto osallistuu Lakeland-maakuntien kanssa Kiinan markkinointikampanjaan 50 000 euron panostuksella.

Visit Finland ja Lakeland-alue eli Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala on saanut myönteisen päätöksen hakemukseensa mukaanpääsystä European Travel Commissionin (ETC) Kiinan markkinointikampanjaan (Joint Promotion Platform for Destination Europe).

Alueellisten partnereiden osuus Platformin kustannuksista on 200 000 euroa eli Lakelandin tapauksessa 50 000 euroa maakuntaa kohden.

Pohjoiskarjalaisia partnereita on mukana yhdeksässä hankkeessa, joista kuudessa päähakija on Pohjois-Karjalasta.