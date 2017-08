Lyseolaiset osallistuivat maanlaajuisen kuvakollaasin tekoon

Kynä pyörii paperilla, mutta viivaakaan ei saa aikaiseksi. Valkoisen paperin kammo on tuttu asia niin taiteen harrastajille kuin ammattilaisillekin. Pelon murtaminen on taiteilija Paula Rusokallion kehittämän taidesukelluksen lähtökohta. Etusijalla on tekijän oma kokemus ja taiteen tekemisen elämys.