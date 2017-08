Kuvat: Marjalan uittokanavan varresta tullut melkoinen roskaläjä

Uittokanavan loppupää on kyltitetty luonnonsuojelualueeksi. Roskaamisen lisäksi alueella on tehty nuotiopaikkoja liki vieri viereen. Rannalle on pari soutuvenettä, joiden yhteydessä on jonkinlaista tarvetavaraa vastaisen varalle. Maantieteellisesti eräänlaisen pussin perällä sijaitsevalle alueelle pitää muualta oikein erikseen tulemalla tulla.

Kanavan Marjalan puoleiseen päähän saa ajella kapeaa hiekkatietä puolen kilometrin verran.

Marjalassa asuva Taina Kinnunen kertoo lenkkeilevänsä uittokanavan rannoilla.

– Asuinalue on mukava. Olen seurannut kanavarannan tilannetta siitä asti kuin muutimme alueelle, parin vuoden ajan.

Roskaa ja lasinsiruja on alueelta kerätty kilokaupalla.

– Toimin aika itsekkäistä syistä, kun siivoan aluetta lasisiruista. Lenkkeilemme koirani Taavin kanssa täällä, eikä oikein huvittaisi viedä tassunsa satuttanutta koiraa eläinlääkärille.

Tuttavapiirissä on tältä kesältä tapaus, jossa jouduttiin lasinsirun takia koiraa eläinlääkärin luona käyttämään. Joskus alueella on jopa telttailtu. Kinnunen kertoo herättäneensä yhden telttailijaseurueen omia jälkiä siivoamaan.

Lue lisää tiistain Karjalaisesta.