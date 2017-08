Itä-Suomi polkaisee käyntiin mainoskampanjan Kiinassa

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hallitus päätti lähteä markkinoimaan yhdessä Lakeland-alueen eli järvialueen maakuntien Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon kanssa.

Kiina-portin suomalaisille avaa Euroopan matkailukomissio ETC, jolla on meneillään Kiinan markkinointikampanjan. ETC on hyväksynyt siihen mukaan itäisen Suomen maakunnat sekä Visit Finlandin, joka hoitaa entisen Matkailun edistämiskeskuksen tehtäviä.

- Nyt Kiina-yhteys alkaa myös meidän puoleltamme painottua, ja teemme sen eteen toimia. Teemme yhteistyötä Saimaan ympäristön maakuntien kanssa, kun Visit Finland on ottanut tämän järvialueen yhdeksi painopistealueeksi, sanoo maakuntajohtaja Risto Poutiainen.

Visit Finlandin painopisteitä ovat olleet laajoina alueina Lappi ja Turun saaristo.

- Ei Kiinaan voi pientä aluetta markkinoida. Samaan tapaan kuin Lappia, nyt samanlaista isoa kokonaisuutta, järvialuetta, markkinoidaan Kiinaan, valottaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen (kesk.).

Lisää aiheesta tilaajille:

Pohjois-Karjalan houkuttelee Kiinan turisteja