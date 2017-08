Elokuun puolivälin lämmin sääjakso sai vauhtia avomaalla kasvaneen vadelman kypsymiseen. Kaupoissa on nyt tarjolla vadelmaa selvästi normaalin vuoden vastaavaa ajankohtaa runsaammin. Vadelma on myös laadultaan hyvää, kertoo Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitto.

Kausihuoneissa viljeltyjä vadelmien sato jatkuu, mutta nyt on rinnalle tullut runsain määrin myös avomaan vadelmia. Avomaan vadelman sato on nyt runsaimmillaan. Mikäli säät viilenevät, kuten on ennustettu, vähenee myös tarjonta nopeasti.

Pitkästä kukintajaksosta johtuen myös vadelman satokaudesta odotetaan pitkää, syyskuulle ulottuvaa, mikäli säät vain suosivat marjojen kypsymistä.

Vadelman viljelijät toivovat elokuun lopulle ja syyskuun alkuun lämpimiä ja ennen kaikkea kuivia poutasäitä, jolloin kypsyminen vauhdittuisi ja marjojen pilaantumisriski olisi pienempi. Myöhäisestä satokaudesta johtuen avomaan vadelmasta saadaan todennäköisesti valtakunnallisesti vain keskinkertainen sato.