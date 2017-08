Kontiolahden kunnan edustajat allekirjoittivat urakoitsijoiden kanssa urakkasopimukset ja Kuntarahoituksen kanssa kiinteistöleasingsopimuksen tiistaina.

Kohteen pääsuunnittelija on Suunnittelutoimisto Pauli Nuutinen Ky Joensuusta. Koulun pääurakoitsija on liperiläinen rakennusliike Eero Reijonen Oy.

Koulurakennuksessa on runsaat 2 600 neliötä. Kustannusarvio on noin 5,8 miljoonaa euroa. Koulun tilat on mitoitettu noin 150 oppilaalle. Koulun on tarkoitus valmistua jouluksi 2018.