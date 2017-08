Kirjastossa esillä trendikkäitä sikurirouskuja ja pikkuriikkisiä kotelosieniä - kuvagalleria

Tiistaina Joensuun pääkirjaston aulassa värikkäät sienten lakit ja metsäiset tuoksut houkuttelivat ohikulkijoita Pohjois-Karjalan Sieniseuran esittelypöydän puoleen.

Pöydässä olikin nähtävissä noin 70 erilaista sientä, joista syötäviä oli noin 40. Lisäksi esitteillä oli myrkkysieniä ja pienen pieniä kotelosieniä, joita saattoi tarkastella mikroskoopilla.

Marja Pennanen kertoi hullaantuneensa ripsimaljakkaan myötä muihinkin kotelosieniin.

- Suurin osa kotelosienistä on lahottajia. Me hukkuisimme lehtipuiden lehtijätteeseen, jos sienet eivät esikäsittelisi sitä, Pennanen kertoi.

Varoittavana esimerkkinä syötävien tattien keskellä komeili sappitatti.

- Sappitatti pilaa koko sienisatsin, jos erehtyy sellaisen keräämään, Risto Savolainen sanoi.

- Se muistuttaa päältäpäin lehmäntattia, mutta on alta punertavampi, täydensi seuran sihteeri Marja Suvinen.

Pöydästä jaettiin sienireseptejä kiinnostuneille.

- Tämä voimakkaan makuinen sikurirousku on nyt muotisieni. Jos lukee mitä tahansa lehteä, jossa on ruokaresepti, niin melko varmasti siellä on sikurirousku, Suvinen kertoi.

Näytteillä olevat muun muassa seitikeillä värjätyt langat olivat esimerkkinä syömiskäyttöön kelpaamattomien sienten hyötykäyttömahdollisuuksista.

Paikalla sienistä kiinnostuneille kertomassa oli myös sieniasiantuntija Markku Kirsi.

Eilen sieninäyttely oli Lehmon kirjastolla. Parin viikon päästä Laulurinteellä järjestettävään Silva-metsänäyttelyyn seura aikoo kerätä Suomi 100-teeman mukaisesti 100 sienilajia.