Poliisi: Parempi pelata palloa kuin maleksia kaduilla

Ylikomisario Vesa Kostamo Itä-Suomen poliisilaitokselta toteaa, että nuorison ajanvietosta valittaminen on poliisille tuttu ilmiö.

Esimerkiksi Niinivaaralla monille lähitalojen asukkaille nuorten harrastus näyttäytyy riesana.

- Niinivaaran lisäksi ilmoituksia tulee esimerkiksi Rantakylästä, Utrasta ja eri taajamista ympäri maakuntaa. Valitusten määrä on lisääntynyt, kun koulujen pihoihin on tullut erilaisia liikuntapaikkoja, joissa nuoret viettävät aikaansa, Kostamo kertoo.

Kostamon mukaan pelkkä ajanvietto ilman häiritsemistarkoitusta ei poliisin näkökulmasta kuitenkaan ole ongelma.

- Jossainhan nuoret aina ovat, ja jos he viettävät aikaansa pelaamalla ja liikkumalla, niin se on heille ihan oikea paikka. Poliisin kannalta se on paljon parempi kuin maleksia pitkin katuja ja kauppakeskuksia.

Tahallinen metelöinti etenkin öisin on järjestyslain nojalla rangaistavaa. Edellytyksenä kuitenkin on, että toiminta on tarkoituksella häiritsevää ja asiatonta.

- Jos ei rikota paikkoja ja ollaan asiallisesti, niin sellaista toimintaa poliisi tukee ja kannustaa, Kostamo summaa.

