Karhujahti jo viimeistelyvaiheessa - enää yhdeksän lupaa käyttämättä

Karhunmetsästys on kääntynyt loppusuoralleen Pohjois-Karjalassa. Maakunnassa oli keskiviikkoon kello 12:een mennessä ammuttu jo 78 karhua, joten käyttämättä on enää yhdeksän kaatolupaa.

Lieksassa, Ilomantsissa, Joensuun-Enon ja Polvijärven-Juuan jahtialueilla on käyttämättä kussakin enää yksi kaatolupa. Outokummun-Liperin alueella on jäljellä kaksi kaatolupaa.

Keski-Karjalassa käyttämättömiä kaatolupia on kolme, sillä alueella on jätetty kolme kaatolupaa ensi maanantaina aloitettavalle toiselle metsästysjaksolle. Alueen ensimmäisestä 13 luvan kiintiöstä on käytetty jo kaikki kaatoluvat.

Pohjois-Karjalaan myönnettiin kaikkiaan 87 karhulupaa. Karhunmetsästystä koordinoivan Matti Törrösen mukaan jahti on sujunut ilman haavereita Valtimon maanantaista turmaa lukuun ottamatta.