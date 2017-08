Karelia-ammattikorkeakoulu avaa lukuvuotensa tänään

Karelia-ammattikorkeakoulun lukuvuoden 2017–2018 avajaisia vietetään tänään Tikkarinteen kampuksella Joensuussa. Avajaisten virallisessa osuudessa puhuvat Karelia-ammattikorkeakoulun rehtori Petri Raivo ja kansanedustaja Krista Mikkonen.

- Nyt kun avaamme uutta lukuvuotta, vietämme samalla Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden juhlavuotta. Juhlimme tänä vuonna myös oman ammattikorkeakoulumme 25-vuotista historiaa. Meiltä on näiden vuosien aikana valmistunut jo yli 12 500 uutta korkea-asteen ammatillista osaajaa, joista arviolta noin kaksi kolmasosaa on jäänyt Pohjois-Karjalaan. Voidaan sanoa, että joka kymmenes maakuntamme työllisistä on oman ammattikorkeakoulumme kasvatti, kertoo rehtori Petri Raivo .

Karelia-ammattikorkeakoulussa on aloittanut opintonsa tänä syksynä 790 uutta tutkinto-opiskelijaa. Yhteensä Kareliassa opiskelee noin 3 700 opiskelijaa kahdella eri kampuksella.