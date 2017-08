Pielisjoen saarille jälleen alkoholikielto Joen yöhön

Itä-Suomen poliisilaitos on kieltänyt alkoholijuomien nauttimisen Joen yö -kulttuuritapahtuman yhteydessä perjantaina kello 15.00 - 24.00 välisenä aikana Joensuussa Niska- ja Kanavasaarten alueella.

Poliisin mukaan myös aikaisempina vuosina asetetulla alkoholijuomien nauttimiskiellolla on ollut merkittävä vaikutus alueen yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle sekä tapahtuma-alueen järjestyksenvalvonnalle.

Erityisen huolissaan poliisi on ollut aikaisempina vuosina siitä, että aikuiset henkilöt ovat nauttineet alkoholijuomia alaikäisten seurassa ja vaarana on ollut alkoholijuomien päätyminen tavalla tai toisella myös alaikäisten nautittaviksi alueella, jonka molemmilla puolilla on voimakkaasti virtaava Pielisjoki.

Tänä vuonna tapahtuman yhtenä merkittävänä näyttämönä toimii uudistuva Ilosaari. Kieltoalue merkitään näkyviin Joensuun Siltakadulle sekä Itä- ja Länsisilloille asennettavilla kylteillä. Kiellon rikkomisesta voidaan määrätä rikesakko sekä hävittää kiellon vastaisesti nautittu alkoholijuoma.