Ohjaamo avasi ovensa Uimaharjussa

16-29-vuotiaille nuorille suunnattu Pop up -ohjaamo on avannut ovensa Oksatiellä Uimaharjussa. Pop up -ohjaamossa on tarjolla vapaaehtoista tekemistä arkipäiviin. Nuoret voivat esimerkiksi laittaa ruokaa yhdessä tai tuunata pieniä huonekaluja omaan käyttöön ammattitaitoisen ohjaajan avustuksella. Päivittäisen ohjelman suunnittelussa huomioidaan osallistujien tarpeet.

Ohjaamo on auki keskiviikosta perjantaihin kello 10-14. Varsinaisia avajaisia vietetään parin viikon kuluttua. Toiminta on suunnattu erityisesti uimaharjulaisille ja enolaisille nuorille, mutta mukaan voi tulla nuoria myös muualta Joensuun alueelta. Ohjaamossa nuori saa omien tarpeidensa mukaan tukea eri ammattilaisilta työhön ja koulutukseen suuntaavalle polulle. Ohjaamoon voi tulla matalalla kynnyksellä poikkeamalla aukioloaikoina esimerkiksi kahville. Ohjausta ja neuvontaa voi saada myös muina aikoina sopimalla asiasta erikseen. Kyseessä on puolen vuoden pituinen kokeilu, jonka avulla Ohjaamo-toimintaa tehdään tutuksi myös kantakaupungin ulkopuolella.