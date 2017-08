Halla-aho puolueloikkauksista: "Ongelmista suhteettoman suuri osa on sijoittunut Itä-Suomeen"

Outokummun kaupunginvaltuutettu Jari Turpeinen sekä Outokummun perussuomalaisten hallitukseen kuuluneet Petri Kokko ja Ville Pussinen ilmoittivat torstaina jättävänsä puolueen. Halla-aho kommentoi tilannetta harmilliseksi muttei halunnut arvostella muiden ratkaisuja.

- Niistä ongelmista, joita nyt on ollut paikallistasolla viime kesäkuun jälkeen, suhteettoman suuri osa on sijoittunut Itä-Suomeen: Pohjois-Karjalaan, Pohjois-Savoon ja Etelä-Savoon. Ne ovat johtuneet osin siitä, että täkäläisillä loikanneilla kansanedustajilla on ollut aika laajat verkostot, hän arvioi.

Turpeisen, Kokon ja Pussisen lisäksi perussuomalaiset jättäneisiin pohjoiskarjalaisiin kuuluvat ainakin kansanedustajat Kari Kulmala ja Pentti Oinonen.

