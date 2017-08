Botania muuttuu taidefestarin näyttämöksi

Järjestäjien mukaan kyseessä on elämyksellinen taidefestivaali, jossa luonto, taide ja ihmiset kohtaavat toinen toisensa rennossa ja välittömässä ilmapiirissä. Tarkoitus on juhlia yhdessä Botanian puutarhoja, joiden ylläpitäjän Botanian ystävät ry:n vuokrasopimus on loppumassa kesällä 2018, ja tulevaisuus vielä avoin.

Ulkopuutarhassa ja kahviossa on livemusiikkia. Luvassa on työpajoja sekä itseohjautuva sarjakuvapiste. Tarjolla on myös ruokaa, kuten GreenStreet JNS:n raakakakkuja. Lauantaina tapahtumia on kello 13-01. Lippuja saa Botanian ulkopuutarhasta löytyvästä lippupisteestä, käteistä pyydetään varaamaan.