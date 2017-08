Metsähallitus ennallistaa suoalueita Ilomantsissa

Niiden jälkeen siirrytään tukkimaan ojikkoa Puohtiinsuon itäreunalla.

Ilomantsin Viitasuon ojittamattomat osat ovat vähäpuustoisia, paikoin hyvin märkiä keidassoita. Viitasuon pohjoispuolisella Koivuluhdansuolla ojitus ja purojen perkaus ovat kuitenkin heikentäneet suon vesitaloutta.

Ojien tukkiminen ja purojen ennallistaminen palauttaa soiden vedenpinnan korkeuden lähemmäksi luontaista tasoa, Metsähallitus kertoo.

Koivuluhdansuo on Vattenfall Oy:n omistuksessa. Ojien varsilta hakattiin puusto kevättalvella tänä vuonna.

Ilomantsin Puohtiinsuo on laaja aapasuokokonaisuus, jossa on myös koko maan mittakaavassa harvinaisia laajoja ravinteikkaita osia, muun muassa lettosoita. Metsähallituksen mukaan aapasoiden vesitaloudelle on erityisen tärkeää, että vedet pääsevät kivennäismailta suolle eivätkä ohjaudu aapasuon ohitse ojia pitkin.

Siksi Puohtiinsuon tiheästi ojitetulta itälaidalta tukitaan ojat ja vedet ohjataan luontaisille reiteilleen, kohti aapasuon märkiä rimpiä. Puohtiinsuon itälaidan ennallistaminen aloitettiin talvella 2017 puuston osittaisella poistolla. Puuston korjuuta jatketaan talvella 2018. Myös ojia tukitaan vielä ensi vuoden puolella.