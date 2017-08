Päiväkotien ja kirkon yhteistyö puhuttaa - kyselyyn tuli satoja mielipiteitä lyhyessä ajassa

Vastauksia tuli lyhyessä ajassa noin 330, joista harva oli pelkkiä kyllä tai ei -mielipiteitä.

Selkeä enemmistö perusteli näkemystään, kun ajatuksia pyydettiin sekä Joensuun linjauksesta - joka sittemmin kumottiin - että uskonnollisuudesta päiväkodeissa yleensä. Ohessa poimintoja.

- Vanhempien suostumuksella ihan ok.

- Ei keskustapuoluekaan pääse päiväkotiin indoktrinoimaan lapsia. Minkä takia jonkin uskonnon edustajien pitäisi päästä?

- Toivon todella, että seurakunnan lapsityöntekijät saisivat vierailla 4-vuotiaan poikani päiväkodissa Joensuussa. Ja että pääsiäistä ja joulua vietettäisiin.

- Kansamme on turvannut Jumalaan kautta aikojen. Tällä menolla loppu on lähellä. Lapsella on oikeus turvata Jeesukseen.

- Uskontojen opetus tai läsnäolo tunnustuksellisena elementtinä ei kuulu päivähoitoon. Eri uskontojen vieraillut ja kirkkokäynnit sopivat. Ateistiperheemme 4-vuotias osallistui pääsiäisenä jumalanpalvelukseen päiväkodin kanssa ja tykkäsi kovin.

- Päiväkodeissa pidettävät tuokiot ovat kaikkea muuta kuin uskonnon tuputtamista. Ne ovat tuokioita, joita lapset odottavat. Niissä käydään läpi kirkolliset juhlapäivät, jotka kuuluvat suomalaisuuteen ja kulttuuriin uskonnosta riippumatta. Minua tämä ei enää liikuta, kun lapset ovat jo isoja ja itsekin olen lopettanut päiväkotiuran.

- Uskonto ei kuulu päiväkotiin. Erikseen ovat kristilliset päivähoitajat. Itse rinnastan kristillisen kitarapartion päiväkodissa lasten mielien pahoinpitelyksi.

- Sopii, kunhan uskontoa ei tungeta kurkusta alas.

- Se on mahtava ja tärkeä asia. Kaikki vanhemmat eivät osaa kertoa lapsilleen uskonnoista tai uskonnollisuudesta, mutta kokevat tärkeiksi sen, että niistä kerrotaan jossain.

- Todella eriarvoistavaa ja luokittelevaa. Miltä teistä vanhemmista tuntuisi, jos työpaikalla teitä luokiteltaisiin tämän tästä uskonnon mukaan karsinoihin? Kuvitelkaapa tilanne lapsen tasolle. Maahanmuuttajia ei pidä tästä syyttää, kun omastakin maasta löytyy vanhastaan erilaisia uskontoja sekä uskonnottomuutta.

- Minulla ei ole enää päiväkoti-ikäisiä lapsia. Silloin kun oli, niin joulunäytelmä kosketti, vaikka en uskovainen ollutkaan.

- Julkisen sektorin palveluiden asiakkailla on oikeus saada uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta palvelua.

- Kaikkia eri uskontoja pitäisi voida esitellä. Suvivirren veisaaminen ei tunnu haittaavan muslimivanhempia ollenkaan.

- Lapsille ei pidä tuputtaa yhtään mitään mielikuvituksen tuotetta. Heitä pitäisi opettaa kunnioittamaan kaikkea elämää.

- Omat lapseni saivat aikoinaan uskonnollista opetusta päiväkodeissa, enkä ole huomannut, että se olisi pilannut heidät.

- Kaikkien uskontojen lauluja pitäisi sitten laulaa tasapuolisesti. Joten ei uskontoa päiväkotiin. Uskonto kuuluu kodin ja kirkon sisäisiin asioihin.

- Kristinuskon perusteiden opettaminen on osa suomalaista identiteettiä. Islam ja itämaiset uskonnot voivat olla osa koulusivistystä, ja ne voi jättää hyvin koululaitoksen opetettaviksi.

